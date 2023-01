Queijo: o novo ouro de Minas

(foto: Acervo pessoal/ Isabella Ricci) No fim de 2022 eu fui convidada para a “árdua” missão de ser jurada na 1ª edição do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, organizado pela Emater – MG . No mesmo dia também aconteceu o 15º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. Mas calma! Vamos entender, ainda neste texto, a diferença entre os dois, e o porquê de o concurso separá-los. Em um delicioso dia de degustação, cheguei a conclusão que o queijo é o novo ouro de Minas. Mas o melhor é que nossa mina não ficará exaurida, muito pelo contrário. A cada ano, podemos perceber, e degustar, que a qualidade do queijo mineiro aumenta, tal qual sua produção, o que faz com que o gostinho de Minas possa atravessar fronteiras.





A gastronomia de Minas Gerais já é consolidada como uma das melhores do mundo. E muito deste título se dá, acredito, não apenas pelos sabores deliciosos dos pratos e especiarias, mas também pela cultura e história que cada um carrega. Por isso, o arroz com feijão é diferente, a couve é mais fininha, o café tem mais aroma e sabor, a cachaça desce macia... E o queijo? Ah, o queijo! Lembra casa de vó, até para quem não teve a vó presente. Porque a casa de vó está no imaginário de todo mundo, e o queijo de Minas Gerais consegue tornar físico aquilo que sentimos, lembramos ou imaginamos.









O Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal completou sua 15ª edição. Mas a grande novidade do Concurso Estadual do Queijo foi a realização da primeira edição do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas. “O que permitiu fazer uma edição especial do queijo Alagoa e Mantiqueira de Minas é porque agora têm um regulamento. E o Queijo Minas Artesanal (QMA) e o Alagoa têm perfis diferentes. O QMA é um queijo com leite cru, que não passa por nenhum processo de aquecimento. Já o Alagoa é de leite cru também, mas a massa passa por um processo de aquecimento. Então o modo de fazer, a textura e a consistência são diferentes, por isso não podemos julgá-los em categorias iguais“, explica a coordenadora estadual de Queijo Minas Artesanal da Emater-MG, Maria Edinice Rodrigues.





Então, vamos conhecer os vencedores e os destinos dessas delícias mineiras? No 15º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, o grande vencedor foi o “ Queijo da Cristina ”, produzido por Maria Cristina Costa Faria. O queijo é produzido no município de Vargem Bonita, que fica na região da Canastra. A região que carrega o nome de um dos queijos mais famosos do estado também oferece muitas atrações turísticas. Vargem Bonita é uma cidade pequena, simples e hospitaleira. Por estar localizada próxima ao Parque Nacional Serra da Canastra é o destino de quem busca tranquilidade, sossego, harmonia com a natureza e ainda quer conhecer a nascente do Rio São Francisco, que segue dali até sua foz, no estado de Alagoas, onde encontra o Oceano Atlântico. A cidade fica entre duas portarias do parque. A Portaria Casca d’Anta é o acesso mais fácil à cachoeira de mesmo nome, dotada de mirantes e piscinas naturais. Com 186 metros de altura, é considerada o cartão postal da região. Pela Portaria São Roque de Minas, o turista tem acesso a outros pontos do parque, como o Chapadão da Babilônia, o Paredão da Canastra, a Nascente do Rio São Francisco, o Curral de Pedras, a Fazenda dos Cândidos, a Garagem de Pedras e a Torre Serra Brava, com 1.496 metros. Além das Cachoeiras da Chinela, da Lavra, Lavrinha e Sebastião, sendo as duas últimas opções para trilhas de aventura.





O segundo lugar ficou com o “ Queijo Bicas da Serra ”, do produtor José Orlando Ferreira Júnior. O queijo é produzido no município de Carrancas, na região Sul de Minas Gerais. A cidade é dos destinos de ecoturismo mais procurados no estado, por seu número de cachoeiras, serras verdes, poços e grutas. Em terceiro lugar, ficou o “ Queijo Tropeiro ”, que é produzido por João José de Melo, na Fazenda Pavão, no município de Serra do Salitre. O município fica na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Além do queijo premiado, o município também tem grande produção café, a combinação perfeita para nosso cafezinho da tarde. Trilhas e a cachoeira da Peta completam o passeio.





E agora vamos entender um pouco mais sobre os Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, os quais eu tive o prazer de degustar amostras de 18 produtores. Também com nível altíssimo, apesar do concurso estar na primeira edição. Deste queijo espera-se uma similaridade com o queijo parmesão, com uma cor uniforme, de branca a amarelada, formato cilíndrico, com crosta fina e sem trincas. A consistência deve ser semidura, quase dura, que obviamente vai variar de acordo com o período de maturação. Esta estrutura fará você se deliciar com um sabor lático, ligeiramente ácido, moderadamente salgado, podendo ser um pouco picante. E o grande vencedor desta categoria foi o Queijo Fazenda Entre Morros , do produtor Marcelo Fonseca de Andrade. O segundo lugar ficou com o Queijo Sabor de Alagoa , do produtor Antônio de Barros Júnior. Ambos do município de Alagoa, que fica localizado entre as montanhas da Serra da Mantiqueira ao Sul de Minas Gerais, entre os municípios de Aiuruoca e Itamonte. Pequena e tranquila, a cidade preserva nos seus costumes, a culinária, as tradições, as festividades, a arquitetura colonial e a cultura do homem do campo do Sul de Minas Gerais.





Já o terceiro colocado foi o Queijo Almeida Guimarães , que fica na cidade de Itanhandu, região da Mantiqueira de Minas. A região contempla diversos municípios charmosos que produzem o queijo típico: Aiuruoca, Baependi, Bocaina de Minas, Carvalhos, Itamonte, Liberdade, Passa Quatro e Pouso Alto. A região, que possui um inverno rigoroso, atrai casais e aqueles que buscam turismo de aventura. Afinal, são diversas cachoeiras, picos e tipos de vegetação. Não existe combinação melhor que natureza, frio e queijo!





A riqueza de Minas Gerais está no dia a dia. Naquilo que se come, se bebe e nas pessoas ao redor da mesa. Nas caminhadas pelos diversos tipos de vegetação que o estado possui. Para nosso novo ouro prosperar, é preciso que ele seja reconhecido como mais do que um alimento, como um retrato dos nossos costumes. Os produtores de queijo têm avançado a cada produção. E cabe aos destinos trabalharem os queijos de Minas Gerais como parte da cultura local. Afinal, é isso que os turistas buscam, muito mais que cidades e comidas, buscam experiências!





Quer conferir tudo sobre turismo e produção associada, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur