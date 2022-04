(foto: divulgação)







A supermodelo Carol Trentini assina a primeira coleção da sua nova grife Benbini, de roupas infantojuvenis, uma paixão antiga. Mãe dos pequenos Bento e Benoah – que participam da campanha, Trentini se inspirou no amor aos filhos, respeito aos processos de produção e às necessidades das crianças: liberdade, conforto e facilidade na hora de se vestir.

(foto: Guilherme Lima)

Marca própria





O estilista paulista Edu Bogosian decidiu abrir marca própria, depois de atuar com desenvolvimento de produtos e facção para o mercado de luxo na moda feminina, atendendo a marcas como Daslu, Le Lis Blanc, NK, etc. Atualmente, tem sua confecção e já pensa em expandir. Começou fabricando camisetas polo com ampla variedade de cores, depois houve a necessidade de expandir a linha de produtos, e agora a marca vende sapato, camisa social, blusa de malha, calça, bermuda, boné etc. A meta para este ano é expandir o atendimento para outros estados, e crescer em 25% o número vendas, principalmente on-line, e investir na linha sports wear, onde produz roupa para todas as modalidades esportivas, desde o futebol até o ciclismo.

(foto: Divulgação)

Casa





Entramos na estação mais fria do ano e chegou a hora de pensar em peças mais quentes e acolhedoras para aquecer a casa. O tricô é uma ótima opção presente em mantas e almofadas, para sofás, poltronas e camas. A Charada Conceito, marca de enxoval e decoração, se juntou, pela primeira vez, à marca de vestuário Fandom para uma collab e reuniram um grupo de mulheres que tricotaram em casa na pandemia os produtos handmade especiais.

(foto: Divulgação)

Espirais





Evolução, crescimento, transformação, regeneração... Com simbologias sem fim e interpretações particulares, as formas espirais moldam a nova coleção de joias HStern em ouro e diamantes. Motivos espirais são vistos no mundo todo e associados a simbologias ligadas à religião, arte, sonhos, lendas populares ou à mitologia. Em matemática, uma espiral é uma linha simples que cresce continuamente em direção ou a partir do seu centro. Mas o seu poder simbólico está na evocação de um caminho de crescimento, transformação e de uma jornada evolutiva.