(foto: Divulgação)







A Bagaggio, especializada em malas e acessórios de viagem, completa 80 anos em setembro e começa as comemorações com o lançamento da linha “ECO Urban”, que tem 30% de palha de trigo reutilizada em sua composição. A inovação é a porta de entrada da marca no mercado sustentável, unindo a qualidade das malas com a preservação ambiental. Com recursos biológicos naturais, a palha de trigo serve como alternativa para as matérias-primas à base de petróleo. É totalmente aproveitada e inesgotável, tendo baixo carbono e liberando oxigênio ao ser degradada, o que protege a natureza.

Collab





A Fabula e Hering Kids se juntaram e estão lançando uma linha superespecial em homenagem aos animais. Essa é a primeira collab entre marcas do Grupo Soma, desde a chegada da Hering, tem o conforto da Hering Kids em modelagens e estampas consagradas da Fabula. Com peças para crianças de 2 a 10 anos, a collab teve inspiração na floresta. Borboleta, jacaré, onça-pintada, papagaio e macaco são alguns dos animais homenageados. O objetivo é conscientizar e lembrar que as crianças devem ter cuidado com os amigos bichos.

(foto: Divulgação)

Fragrância





Seguindo a tendência das grandes marcas mundiais de alta perfumaria, O.U.i lança embalagens de 30ml dos eaux de parfum queridinhos do seu portfólio, exceto a colônia Jardin de Grasse. No bom português, o novo formato veio muito mais para os perfumes caberem no bolso dos consumidores, nas bolsas, já que os preços estão pela hora da morte, pois são calculados pelo dólar, que está nas alturas.

(foto: Divulgação)

Detalhes





A New Balance e a Guadalupe se uniram para o lançamento do 327 Sabará, uma releitura especial do clássico modelo da NB que comemora os 10 anos da marca GDLP. Foi inspirado na jabuticaba-sabará, árvore nativa da mata atlântica e muito conhecida por aqui. Seu tronco é bem característico, com um aspecto que lembra um camuflado e outra das características marcantes da planta é a demora para que sejam vistos seus primeiros frutos.