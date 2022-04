(foto: Divulgação)







No próximo fim de semana, tem a primeira edição do Mercado Trop, uma nova ação que reuniu 23 marcas mineiras de produtos diversos. O Mercado Trop será dias 9, das 10h às 21h; e 10, das 10h às 18h, para facilitar a vida das pessoas que querem comprar presentes criativos para a Páscoa e Dia das Mães. Entre os expositores estão: cangas de Lívia Ferola, bolsas New Chic, bijus da Bricolage, produtos da Casa da Índia, sleep wear de Luciana Alvim, moda praia Tua essência, estampas da Ninna Bacana, camisetas pintadas a mão da Oriki design, roupas da Loja Cor, semijoias Mônica Lanza, cerâmicas de Lúcia Ferola, jogos americanos e toalhas da Mon Ajour, Studio Fotótico, Cabelera Leca Alvim, Áurea Custódeo, Oazzibem, massas Artigiante, pães Du Kanto, Andiroba, Perfetto Saboaria, Cozinha Trop, La Vinícola e Fiorela. De quebra, terá show do DJ Gandia, Trop Band e Ed Santos.

(foto: Divulgação)

Minecraft





Lacoste e Minecraft firmaram parceria e lançaram uma coleção que traz características de ambas as marcas, misturando peças tradicionais da Lacoste (camisas polo estampadas, camisas lisas, bonés contendo o crocodilo em tamanho grande) e elementos esportivos (tops com a logo e leggings). O crocodilo foi recriado e pixelado pelo Minecraft Creative Studio. No final de março, a marca abriu a primeira loja com conceito Le Club Evolution, no BH Shopping.

(foto: Divulgação)

Amor de mãe





Para o Dia das Mães, a Swarovski celebra a diversidade e a inclusão, a sabedoria e a orientação de mãe ao redor do mundo com a campanha Amor de Mãe para celebrar a essência do ser mãe. Não existe uma única fórmula para a maternidade, portanto, não existe um único produto para homenageá-las, por isso a coleção é multifacetada, com várias linhas: a sofisticada Millenia, a ousada e audaciosa Lucent, a geométrica e colorida Chroma, a futurista Constella, a inesperada Curiosa, a magia de Gema e a sofisticada e pioneira Vittore.