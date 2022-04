(foto: Bruna Cabral/divulgação)

Atendendo a pedidos, vamos registrar aqui os nomes dos parceiros da La Travessa – que faz jogos americanos e guardanapos –, que tiveram suas peças usadas por essa empresa na montagem da mesa de Páscoa, veiculada na semana passada neste caderno. Louça pintada a mão do ateliê Evelyn Vasconcelos, flores de Fillipi Dias Floral, bolo e ovos de chocolate da Le Bomble, ovos de sorvete da Mimo di Latte Gelado, decoração de coelhos I'm Decor.

Jeans





Mais moderna e descontraída, Marisa lançou sua coleção de jeans trazendo o conceito #ChegaMais, que consolida o novo momento da marca, em suas peças de roupa. Do trabalho à diversão, a marca aposta na tendência comfy e traz peças estilosas para todos os momentos. Na hora de montar looks despojados e modernos, o jeans é um coringa.

Relógios





A Montblanc apresentou no Watches and Wonders, principal salão de alta relojoaria do mundo, em Genebra, o seu primeiro relógio esportivo de mergulho: Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date, inspirado nas geleiras da montanha. São 3 versões de mostradores (azul, preto e verde), com pulseira de aço intercambiável e ajustável ao pulso ou com pulseira de borracha. Montblanc 1858 Iced Sea é o primeiro relógio de mergulho da maison.

Ginseng & Cafeína





O inchaço corporal, que pode ser causado pela rotina agitada e muitos outros fatores relacionados à qualidade de vida, afeta diretamente a autoestima e o humor das mulheres, além de prejudicar a disposição, causar dor e gerar constante sensação de desconforto. Atento a esse incômodo, o Boticário incrementa o portfólio da marca com Nativa SPA Ginseng & Cafeína, que traz uma combinação inédita de ativos que auxiliam na redução do inchaço e uma fragrância de família olfativa ainda não trabalhada na marca. Em uma pesquisa interna, realizada com consumidores da marca, 73% responderam que sofrem com o inchaço em áreas do corpo, como abdômen, mãos e pés, pernas e braços. E, ainda, um levantamento realizado pela marca, identificou o desejo de 22% das clientes em terem propriedades de combate ao inchaço em cremes de hidratação corporal, atribuindo funcionalidades que vão além da nutrição da pele.