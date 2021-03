A vacina contra a Covid-19 não é como um PIX, que 'cai na hora'

(foto: Ivan Diaz/Unsplash)

Temos que munir oscom informação, para que todo o esforço não vá parar na. Claro que estar no seleto grupo de vacinados de maneira prioritária é muito confortante e gratificante. Devemos lembrar que aqueles que estão sendo vacinados primeiro têm um motivo para serem vacinados prioritariamente - seja pela, ou sejaexcessiva.Muitos já devem conhecer e até mesmo utilizar um serviço novo do mercado financeiro, o. Uma transação bancária que permite transferências financeiras em tempo real, 24 horas por dia, entre qualquer banco. A moda agora é "me faz um pix?", "você aceita pix?”.Nesta semana, trouxe o exemplo do PIX para falar de proteção contra a. A vacinação é uma estratégia mais parecida com um cheque pré-datado do que um PIX.Os estudos revelam que é esperado respostaprotetora em torno de 15 dias, após a segunda dose e, frequentemente, com valores mais elevados após 30 dias da segunda dose.Mas, de maneira pragmática, o comportamento e os hábitos, como o uso dee osocial, só irão ser modificados após grande parte da população ser vacinada, pois somente assim teremos o acúmulo da proteção de um com a do outro.Não é raro eu escutar dos pacientes e seus parentes: "Doutor, agora estamos tranquilos né? Mamãe vacinou ontem". Eu escuto esses relatos com medo, beirando o pânico, até porque muitos estão relatando tranquilidade após a primeira dose.Pessoal, não tem ninguém tranquilo. O caos está aí. UTIs lotadas, casos de infecção aumentando cada dia mais e, ainda somado a isso, o estresse a partir das medidas governamentais necessárias para aumentar o isolamento social.Após a euforia da vacinação e do aumento da abrangência da imunização, devemos lembrar que ainda não sabemos o quanto uma pessoa que foi vacinada, ou que até mesmo foi contaminada previamente, tem potencial de carregar o vírus e transmitir a doença, mesmo que tenha proteção suficiente para não desenvolver doença moderada e grave.Com isso, você que já foi vacinado e que tem contato com a COVID pode ser o responsável por salvar vidas na sua prática profissional, mas também pode ser responsável por espalhar o vírus e adoecer as pessoas. Cuidado!