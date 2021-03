O essencial é invisível aos olhos

(foto: Gary Butterfield/Unsplash)

"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas" - trechos de, do francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943. As lições desta obra são inúmeras, mas o que tem a ver come odas cidades?Infelizmente, mesmo após inúmeros, inúmeras, danos mentais, danos financeiros, comprometimento econômico, queda do PIB e tantas outras consequências desastrosas desta, muitos ainda não entenderam nada sobre o que está acontecendo.Todo serviço é essencial sob alguma análise, seja pelo seu produto final, seja para o seu consumidor, ou até mesmo para seu executor. Só existe serviço ou produto porque alguém executa e outro consome. Há uma importância real, pois é fonte de sustento.As medidas de controle são necessárias para diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, do coronavírus, agente causador da pandemia. Dessa forma, consegue-se ganhar tempo e diminuir o número de doentes, permitindo assim um alívio no sistema de saúde, seja ele público ou privado. Confesso que já está repetitivo, porém, para um grupo que ainda questiona o uso de máscaras, o óbvio ainda precisa ser repetido.- Higiene e uso de álcool em gel- Uso de máscara- Distanciamento socialSe o básico não está sendo feito o resultado é desastroso. Um estudo americano observou que os estados que liberaram os restaurantes para atendimento presencial e não tornaram o uso de máscaras obrigatório, em seis semanas os números de casos diários de COVID-19 aumentou e em dois meses observou-se aumento do número de mortos.Faça o exercício de retrospectiva e verifique se isso também não aconteceu no Brasil. As consequências das ações coletivas não são imediatas e podem conduzir a conclusões totalmente equivocadas.A culpa não pode ser aplicada a um setor comercial, a um profissional ou a uma ação do governo. É tudo multifatorial. Os escritórios, os mercados, os restaurantes, os bancos e, principalmente, o nosso costume.A pandemia é reflexo da ação de cada um de nós e, por isso, as medidas governamentais mais radicais tentam amenizar o comportamento individual para diminuir os impactos coletivos.Em vários países, como o Canadá, o consumo de itens em supermercados e comércios já é controlado há muitos meses. De nada adianta os bares e restaurantes fechados e festinhas particulares estarem causando aglomerações sem controle algum (é fato que muitas unidades comerciais conseguiram ótimos protocolos de controle de atividades e estão muito seguros, mais seguros que as festinhas domésticas, sem dúvidas).Nós somos escravos de nossas escolhas e das nossas negligências. Sabe aquele seu amigo festeiro? Se você continuar fingindo que não tem nada errado, uma hora a pandemia pode realmente virar uma realidade fatal para você.Após um ano de pandemia, e de muitos estudos e pesquisas - dentro e fora do ambiente acadêmico -, o que mais surpreende não são os resultados que conseguimos, mas sim a negligência, o negacionismo, a irresponsabilidade e o fingir desconhecimento de muitos.Não acredite que você irá encontrar uma resposta simples para um problema mundial e complexo numa mensagem de whatsapp ou um tweet.O presidente dos EUA, Sr. Biden, criticou os estados americanos que permitiram a abertura sem controle do comércio e a não obrigatoriedade das máscaras. Ele chama de grande erro e afirma ser o reflexo de um pensamento neandertal.Fico pensativo sobre o que os nossos líderes estão falando sobre a pandemia, sobre os números e as resposta aos questionamentos da população. Estamos vivendo a mesma realidade?A análise final do estudo americano transmite que é possível observar alterações de contaminações 20 dias após as aberturas descontroladas e, de mortes, após 80 dias.O problema, ao final, não é somente a abertura ou fechamento, mas se os protocolos estão sendo respeitados. Você prefere ser chato com saúde ou morto legal?