Com Haddad

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O deputado federal Odair Cunha (PT) solicitou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, audiência com representantes da bancada federal e da Assembleia de Minas. A pauta é o Regime de Recuperação Fiscal e a federalização da Codemig.“Os deputados estaduais nos pedem apoio nas conversas com a União. Diante da importância estratégica do nióbio e da possibilidade de amortização da dívida de Minas, é uma boa proposta”, diz Odair Cunha.A audiência deve ficar para a segunda quinzena deste mês.