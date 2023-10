União tem interesse

'Zema (foto) anunciou por R$ 26 bilhões, em minha avaliação é muito pouco', diz Marco Antônio Castello Branco (foto: Reprodução/TV Brasil)

A sociedade em conta de participação com a CBMM gera, para a Codemig, entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões por ano. “É ativo que dá renda, não é moeda pobre, é excelente moeda”, afirma Marco Antônio Castello Branco, ex-presidente da Codemig, em referência à consulta encaminhada pelo governo Zema à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sobre eventual interesse em assumir a gestão da empresa.“Além disso, tem significado estratégico: nióbio e terras raras, metais estratégicos para a transição energética”, diz.