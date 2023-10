Primeiro da fila

Do presidente estadual e municipal do PSD, deputado estadual Cássio Soares: “O candidato natural do partido à Prefeitura de Belo Horizonte é o prefeito Fuad Noman. Ele querendo, será o candidato”.

Fé nos grotões Com as igrejas evangélicas na base de sua atuação política, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou em sua passagem por Belo Horizonte, este fim de semana, que está em campanha pelas cidades do interior do Brasil de grandes colégios eleitorais, já antecipando 2026. “Vir agora não é só pensando na eleição de 2024. É acreditando que também o tom, em 2026, vai ser dado por pequenas cidades do interior”. (Bernardo Estillac)





Corrida das emendas

Vereadores de Belo Horizonte estão em maratona para apresentar, até amanhã, as suas emendas impositivas ao orçamento de 2024. O quinhão de cada um, principalmente em ano eleitoral, não é desprezível: R$ 4.156.110,00. Ao todo, serão R$ 170,4 milhões em emendas individuais.