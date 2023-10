Lé sem cré em narrativas misóginas: instituições não podem ser cúmplices

(foto: Ilustração)

Eles acreditam que podem fazer o que bem entendem. Ofendem, ameaçam, insultam. Os alvos são sempre mulheres. E gravam. Precisam compartilhar as ofensas, a uma audiência igualmente prisioneira de um imaginário discursivo do homem que submete, que manda, que exibe a sua arma ao estilo: “Obedece ou eu te calo”.A narrativa performática é parte do jogo. Querem provar que são intocáveis. Quando esse tipo de conteúdo salta, das mídias digitais do homem comum para as redes de um parlamentar, ganha aspecto institucional. Por isso, mandatários devem zelar pelas mensagens, já que na fala, está a mais genuína ação política.