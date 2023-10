Comitiva mineira

Desembargador do Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ao chegar ao Senado para a sabatina, o desembargador do TJMG, agora ministro do STJ, Afrânio Vilela, foi recebido por uma comitiva de magistradas e magistrados mineiros.Estavam lá, do TSE, Edilene Lobo, ministra substituta; do STJ, a ministra Assusete Magalhães e os ministros Sebastião Reis, Rogerio Schietti Cruz e João Otávio de Noronha. Do TJMG, o presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Nelson Missias, diretor da Escola Nacional da Magistratura, Luiz Carlos Rezende, presidente da Amagis.