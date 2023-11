Despesas acima do limite

Governo Zema ultrapassou limite de despesa com pessoal no segundo quadrimestre deste ano (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A Press - 26/09/2023 )

Minas Gerais ultrapassou, no segundo quadrimestre de 2023, o limite de despesa com pessoal, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Gastou 45,15 bilhões, que representam 49,62% da receita corrente líquida.O limite máximo para a despesa total com pessoal é de 49% para o Executivo. Além de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima e Acre também extrapolaram, com gastos de, respectivamente, 57,76%, 51,61% e de 49,92%. Os dados são do Relatório de Gestão Fiscal, divulgado pelo Tesouro Nacional.