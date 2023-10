O outro lado

709

Gabriel Azevedo não viu constrangimento com Fuad em evento (foto: Bernardo Dias/CMBH)

Ao sentar-se ao lado de Fuad Noman (PSD), na mesa de abertura do evento “Imersão Indústria”, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), diz ter atendido a convite.Gabriel, que vive uma relação tensa com Fuad Noman, nega ter havido constrangimento: “Fui cortês, cumprimentei, falei dos projetos votados e dos que deveríamos votar esta semana. Também falei que tinha solicitado uma reunião. Querem nos intrigar”.