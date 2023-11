Constrangimento

709

Presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

'Sim'

Compensação da Lei Kandir, gota d'água num oceano de dívidas

Nota D

Rodovia da morte

Sabatina

Vinha, mas não mais

Ao ser convidado para a abertura do evento “Imersão Indústria”, promovido pela Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o cerimonial de Fuad Noman (PSD) agradeceu a deferência e aceitou o convite, com a solicitação de que o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), não tivesse assento ao lado dele, na mesa de abertura.Faltou combinar com os russos. Vendo a cadeira ao lado do prefeito, destinada ao vice-governador Mateus Simões (Novo), ainda vazia, Gabriel Azevedo sentou-se e encetou a prosa. Pela reação do prefeito, não gostou. O vídeo circula na internet.Leia também na coluna da Bertha de hoje: