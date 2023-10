Eleições na Argentina: Cármen Lúcia atua como observadora do TSE

Leia também na coluna de hoje da Bertha

A vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, que em 2024 presidirá a corte eleitoral, representa a instituição na Argentina, como observadora do primeiro turno das eleições gerais.O pleito reunirá nas urnas nomes dos candidatos à presidência e vice-presidência, além de deputados, senadores de oito províncias e parlamentares do Mercosul.Cármen Lúcia retornará ao Brasil neste mesmo domingo (22/10), à noite.