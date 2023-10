Dívida pública de Minas Gerais tem contas que nunca fecharão

Entre 1998 e o fim de 2018, a sangria dos cofres estaduais em juros e amortizações da dívida com a União somou R$ 45,8 bilhões em valores nominais. Esse montante é três vezes maior do que a dívida de Minas na origem, que na virada do milênio era de R$ 14,88 bilhões.As informações constam de relatório elaborado pela Associação dos Auditores Fiscais de Minas Gerais (Affemg), assinado pela economista e pesquisadora da dívida pública Eulália Alvarenga e os auditores fiscais do Estado Marco Túlio da Silva e Lucas Rodrigues Espeschit. O documento vai integrar as discussões do ciclo de debates “Endividamento de Minas”, na próxima quinta e sexta-feira, na Assembleia Legislativa.Com liminares obtidas junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o governo de Minas suspendeu o pagamento de parcelas e serviço da dívida em fins de 2018. Naquele momento, devia à União R$ 93,7 bilhões. Ao final do exercício de 2022, a dívida era de R$ 124,57 bilhões, que somada aos restos a pagar, referentes a encargos não pagos, alcançou a cifra R$ 148,46 bilhões.A solução indicada pela economista: que se aplique somente a correção monetária sobre a dívida fundada, pelo índice oficial, para que a União não atue como instituição financeira perante os entes federados.Desde a origem, há débitos questionáveis da dívida de Minas com a União, aponta o relatório. Por exemplo, da dívida fundada mineira de R$ 14,88 bilhões, um terço resulta de passivos dos bancos estaduais Credireal e Bemge, privatizados pelo Proes. Na origem desses passivos, estariam “rombos” provocados por empréstimos tomados e não quitados por grandes empresários, que ao final das contas, foram “estatizados”, ou seja, incorporados à dívida fundada mineira, aponta o documento.Ao mesmo tempo em que Minas se endivida, a partir de 1996, a Lei Kandir (Lei Complementar 87) isenta as exportações do ICMS, retirando grande parte da receita do estado exportador de commodities minerais. No acumulado do período, estima-se, segundo a Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União, instituída na Assembleia Legislativa em 2017, foram R$ 135 bilhões a menos de arrecadação para os cofres mineiros.Formalizado em 2020, o acordo entre estados e a União, mediado pelo Fórum de Governadores, previu a destinação, até 2037, de módicos R$ 8,7 bilhões a Minas. Contas desse tipo, não fecharão nunca. Mas é certo que recairão sobre o lombo do povo mineiro.