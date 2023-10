Vereadores no alvo do MP

BR-459 vive drama

A concessionária da BR-459 enfrenta dificuldades com filas de até dois quilômetros nas nove praças de pedágio, onde a taxa é de R$ 9,20 por veículo. Os deputados Ulysses Gomes (PT) e Odair Cunha (PT) recorreram à Justiça com um mandado de segurança para suspender essa cobrança. Na quinta-feira, dia 26, a Assembleia promoverá uma audiência pública, proposta por Rodrigo Lopes, para discutir os pedágios em rodovias de Minas Gerais.

"Estou inabalável", é o que vem dizendo o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), irmão do senador Cleitinho, demonstrando certo contentamento com a ação do Ministério Público. Azevedo afirmou estar sob pressão da oposição e da mídia, desde que admitiu solicitar contribuições de empresários para projetos de obras e pavimentação de vias públicas. Curiosamente, os áudios que a oposição utilizou para criticá-lo foram divulgados por ele mesmo em resposta à operação que já resultou no afastamento dos dois vereadores.