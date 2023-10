Desoneração da folha

709

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto) (PSD-MG), afirmou ontem que o projeto de lei que desonera a folha de pagamentos deve ser "resolvido" na semana que vem, diante do alto índice de empregabilidade dos 17 setores envolvidos.



O texto será votado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) na próxima terça-feira. Caso as emendas incluídas pelos deputados sejam rejeitadas e nenhum senador apresente recurso, o projeto vai direto para sanção presidencial. "Nós consideramos que é importante a desoneração desses 17 setores que têm alta empregabilidade. São setores que têm alto índice de empregabilidade e cuja folha de pagamento representa muito para o custo dessas empresas", afirmou.



Segundo ele, se houver algum pedido para que o texto seja discutido também no plenário, isso será feito "o mais brevemente possível".

“Se houver a possibilidade de ser na próxima semana, bom. Se não houver, se houver a necessidade de adiar um pouco, também não haverá problema. Para que haja um parecer bastante refletido em relação a todas emendas apresentadas", concluiu.

Rodrigo Pacheco também disse que não vê prejuízos em atrasar a apresentação do relatório da Reforma Tributária. "A Reforma Tributária está sendo aguardada há 30 anos. Se tiver dois ou três dias de tolerância para que o relator precise fazer seu trabalho, não tem problema nenhum", disse o presidente do Senado, ressaltando que vai conversar com Braga no fim de semana.“Se houver a possibilidade de ser na próxima semana, bom. Se não houver, se houver a necessidade de adiar um pouco, também não haverá problema. Para que haja um parecer bastante refletido em relação a todas emendas apresentadas", concluiu.

