Alhos e bugalhos

Carroça em rua do bairro Calafate, em BH

Piso da enfermagem

Em sessão extraordinária convocada para esta quarta-feira, a Câmara Municipal de Belo Horizonte irá aprovar, em segundo turno, o PL 650/2023, do Executivo, que institui o pagamento de parcela complementar aos profissionais da enfermagem, para garantir o valor do piso salarial nacional no município.

Ao defender o Projeto de Lei 545, que reduz de 2031 para 2026, o prazo de utilização de carroças em Belo Horizonte, o vereador Braulio Lara (Novo) exibiu um vídeo de um acidente envolvendo um cavalo e um carro.E saiu-se com a analogia: "Justamente dessas situações, a exploração dos cavalos, tudo isso acontece. Mas é o aeroporto Carlos Prates que tem que fechar, porque teve um acidente lá".