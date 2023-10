Teto único: novo retroativo para o Ministério Público

709

Sede do MPMG em BH (foto: Alex Lanza/MPMG/Divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais está pagando aos promotores e procuradores mais uma bolada retroativa. Desta vez, diz respeito às diferenças salariais, entre o subteto nos estados e o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), para aqueles que, em 2006, com a implantação do regime de subsídio (Lei 11.143/2005), tiveram extintos os quinquênios. Hoje o salário do STF é de 41.650,92. Desembargadores e procuradores teriam por subteto 90,25% do salário do ministro do STF. Na prática, contudo, quase todos já bateram no teto.

Novo retroativo

Ainda não

Diferentemente do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Arthur Filho, ainda não está pagando tais valores, que estima-se, somaram um custo de R$ 5 bilhões. Embora pressionado pelos pares, que argumentam o respaldo legal, José Arthur Filho está em compasso de espera.

Suspenso