A hora do espanto, o mercado de plasma humano no Brasil

Deputados na briga

Teto único





O Ministério Público de Minas Gerais está pagando aos promotores e procuradores mais uma bolada retroativa. Desta vez, diz respeito às diferenças salariais, entre o subteto nos estados e o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), para aqueles que, em 2006, com a implantação do regime de subsídio (Lei 11.143/2005), tiveram extintos os quinquênios. Hoje o salário do STF é de 41.650,92. Desembargadores e procuradores teriam por subteto 90,25% do salário do ministro do STF. Na prática, contudo, quase todos já bateram no teto.









Novo retroativo





O novo “retroativo” do Ministério Público se soma a outras parcelas pagas, para além do subsídio. Uma delas diz respeito à diferença de URV (que datam do Plano Real). A outra, trata da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), que mira ganhos de parlamentares com 14º e verbas de paletó no início e final da legislatura.









Ainda não





Diferentemente do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Arthur Filho, ainda não está pagando tais valores, que estima-se, somaram um custo de R$ 5 bilhões. Embora pressionado pelos pares, que argumentam o respaldo legal, José Arthur Filho está em compasso de espera.









Suspenso





A cautela do presidente do TJMG talvez se explique. O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu, em abril deste ano, o pagamento de tais diferenças relacionadas à extinção dos quinquênios, concedidos aos magistrados federais de todo o Brasil. Só da Justiça Federal, o valor total da despesa dos passivos relativos a tais diferenças dos magistrados da Justiça Federal somam cerca de R$ 870 milhões.

Com o apoio do atual presidente do Crea-MG, Lúcio Borges, concorre Marcos Gervásio. Os deputados estaduais Eduardo Azevedo (Novo), que é engenheiro e dr. Maurício (Novo) são sustentação à candidatura do engenheiro civil Rodrigo Paiva (Novo). O deputado federal e engenheiro agrônomo Zé Silva (Solidariedade) apoia a candidatura de Jefferson Joe. Já o candidato Gilberto Carvalho está em campanha ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). São ainda candidatos, Gilson Queiroz, ex-presidente do Crea-MG; Pedrinho da Mata e Gustavo Bracks da Mata.