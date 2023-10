Presidência disputada

Pela primeira vez na história, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-MG) fará eleições online. O pleito será em 17 de novembro. Sete candidatos concorrem ao voto de 140 mil profissionais da engenharia, da agronomia e geocientistas. O Crea tem um caixa: arrecadou, em 2022, R$ 187 milhões, quase 40% provenientes de anuidades e cerca de 28%, de ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica).

Com o apoio do atual presidente do Crea-MG, Lúcio Borges, concorre Marcos Gervásio. Os deputados estaduais Eduardo Azevedo (Novo), que é engenheiro, e dr. Maurício (Novo) são sustentação à candidatura do engenheiro civil Rodrigo Paiva (Novo). O deputado federal e engenheiro agrônomo Zé Silva (Solidariedade) apoia a candidatura de Jefferson Joe. Já o candidato Gilberto Carvalho está em campanha ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). São ainda candidatos Gilson Queiroz, ex-presidente do Crea-MG; Pedrinho da Mata e Gustavo Bracks da Mata.Leia também na coluna de hoje da Bertha