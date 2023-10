A eleição municipal e as línguas estranhas

Quem usou o “waze” neste domingo, para se deslocar em trecho da capital mineira nas imediações da Praça da Liberdade, não foi orientado a buscar rotas alternativas. Sem congestionamento.A chamada marcha contra a descriminalização do aborto esteve longe de alcançar a dimensão esperada. Do alto de um trio elétrico, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) media, com os olhos, o tamanho do público. Ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro (PL), parece não ter gostado do que viu. Arranjou em quem lançar a culpa: “Eu passei por aqui no ano passado, essa praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro, agora. Lá eram brasileiros, patriotas que foram se manifestar e entraram em uma arapuca, em uma armadilha patrocinada pela esquerda”.É uma visão particular dos atos promovidos por hordas violentas, que saquearam e depredaram o patrimônio público, numa fracassada tentativa de golpe de estado. Tudo dentro do script. É a narrativa.