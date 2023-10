Carlos Prates: cessão sem volta

Apesar da pressão sobre o novo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa (Republicanos), pelo grupo de políticos contrários à desativação do Aeroporto Carlos Prates, o processo segue, sem volta.Com o termo de guarda provisória do Aeroporto Carlos Prates assinado pela Secretaria do Patrimônio da União em Minas, a PBH aguarda a doação e transferência do imóvel para dar início às obras.O projeto prevê a construção de um bairro.A expectativa é de que o presidente Lula venha pessoalmente a BH anunciar a cessão definitiva.Leia também na coluna da Bertha de hoje