As decisões dos tribunais superiores em matéria trabalhista, a arte e a cultura na formação da identidade de classe são temas do Seminário Internacional Jurídico Cultural, que vai reunir, na terça-feira, 10, das 8h30 às 17h30, juristas de oito países da Europa e América Latina.Quem representa Minas Gerais é a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elaine Nassif, que preside o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e Ministério Público do Trabalho (Ipeatra). O seminário vai ser transmitido pelo canal do Youtube da Ipeatra.