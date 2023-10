Alckmin, novo mineiro

709

Geraldo Alkmim (PSB), vice-presidente da República (foto: Reprodução/Redes Sociais)



LEIA MAIS 11:38 - 04/10/2023 Noraldino, Duda e o meio ambiente

11:26 - 04/10/2023 Conversa de mineiro

11:58 - 04/10/2023 Apressado come cru Geraldo Alkmim (PSB), vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, vai receber o título de cidadão honorário de Minas. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa com 34 votos favoráveis.Foram seis votos contrários de viés bolsonarista: Buno Engler (PL), Caporezo (PL), Coronel Sandro (PL), Delegada Sheila (PL), Sargento Rodrigues (PL) e Eduardo Azevedo (PSC), irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Não sem baixaria





O requerimento para a concessão do título foi de autoria de 26 deputados estaduais. Encabeçado por Celinho Sintrocel (PCdoB), reuniu o apoio de parlamentares do PSB, da Rede, PT, Psol, PV, Cidadania, Republicanos, PSD e PMN.



É regimental que a Mesa Diretora apresente o Projeto de Resolução. Um feroz debate conduzido por Bruno Engler, Caporezzo e Coronel Sandro, que em jogral subiram juntos à tribuna, reproduziram as narrativas de campanha. Veio o troco. O deputado estadual Leleco Pimentel (PT) chamou o trio de “patetas”. Depois se desculpou.









Vai ser concorrida





Homenagens do gênero a presidentes, vice-presidentes entre outras personalidades são frequentes. Lula em 2013 foi homenageado por requerimento de Rogério Correia, sob a presidência do então deputado Dinis Pinheiro (Solidariedade).



Recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio buscar o título concedido em 2019. A aposta entre deputados é de que, quando vier, diferentemente da de Bolsonaro, o plenário acompanhará em peso. A dúvida é se o governador Romeu Zema (Novo) estará presente.