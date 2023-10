Cabeça de chapa

O deputado federal Paulo Abi-Ackel (MG), secretário-geral do PSDB nacional, será o coordenador da comissão eleitoral de seu partido para as eleições de 2024.A meta da legenda será apresentar candidatos às prefeituras em todas as cidades com mais de 100 mil eleitores. “São quase 300 cidades no Brasil todo. Pode haver exceções, que vamos discutir caso a caso, mas a nossa prioridade é ter candidato próprio em todas elas”, afirma Paulo Abi-Ackel.