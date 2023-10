Sucessão em Betim

709

O jornalista Heron Guimarães é o nome da preferência do prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), para concorrer à sucessão municipal da cidade. Heron já circula pelo meio político costurando alianças. Deve contar naquele que é o quinto maior colégio eleitoral do estado, com uma ampla aliança de partidos, incluindo legendas de esquerda como o PCdoB, que já faz parte da atual administração, com as pastas de Educação e Saúde.



Até o PT





A resistência maior é da provável pré-candidata e ex-prefeita, Maria do Carmo Lara, hoje diretora-executiva do Correios. Sua pré-candidatura foi escolhida pelo partido, em plenária no final do mês passado, mas que deve ser submetida à pesquisa e também às consultas e acordos com aliados que envolvam a disputa em outros municípios, como, por exemplo, as vizinhas Contagem.



O PT já governou a cidade, de base operária, entre 1993 e 2000, mas perdeu força local e hoje tem apenas um vereador na Câmara Municipal.



As conversas com outras legendas não descartam nem a possibilidade do apoio do PT, histórico adversário de Vittorio Medioli na cidade.

