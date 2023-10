709

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press ) Depois de se reunir com Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, a deputada federal Duda Salabert (PDT) não tem mais dúvida: será candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.





Duda Salabert trabalha para unificar da esquerda ao centro, apostando que, no PT, há três movimentos em curso: a candidatura própria do deputado federal Rogério Correia (PT); as conversações com o prefeito Fuad Noman (PSD); e o diálogo com o próprio PDT.

