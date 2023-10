A marcha do oportunismo

709

08:05 - 29/09/2023 O DER-MG em situação crítica Talvez, daqui a um século, quem olhar para trás se escandalize com certas marchas. São convocadas por políticos que compreenderão o filão eleitoral ao seu alcance, de expressivos contingentes de fieis, cooptados por uma visão de mundo retrógrada (o que é bem diferente de conservadora). Belo Horizonte vai sediar, neste domingo, sua própria marcha. Quem a convoca são as figuras carimbadas da extrema direita. Arrebanham votos fáceis, com o discurso da “defesa da vida” dos não nascidos, inclusive nas situações em que o Código Penal brasileiro está tem pacificado como “aborto legal”. E a convocam ainda que, no Brasil, não esteja posta, na política brasileira, nenhum tipo de ampliação de possibilidades de aborto. Se assim é, qual o propósito de tais marchas? Nas palavras do deputado federal e pastor Henrique Vieira (Psol-RJ): “O ódio é o motor da extrema direita, é funcional, é lucrativo e é o objetivo”.









Leia também: O escorpião e o sapo Destes que hoje convocam a marcha, nunca se viu mobilizações em defesa da vida das pessoas já nascidas. Nenhuma marcha contra o crime de estupro que aniquila, por ano, 822 mil mulheres, o equivalente a duas por minuto. Tampouco parecem interessados no crescimento dos casos de feminicídio registrados em 2022: foram 1,4 mil mulheres assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres – uma a cada 6 horas, em média. Mortas por policiais foram, em 2022, de 6.430 pessoas – uma a cada hora. A lista de estatísticas é longa: crianças mortas em balas perdidas; a cor e o gênero da violência; as mortes por armas de fogo. Mas esta pauta, não dá voto.





Centro e trinta cidades mineiras cortadas pelos trilhos da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) irão receber recursos para obras como pontes, passagens, entre outras, relacionadas à ferrovia. O Congresso Nacional derrubou o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao artigo 66 do Marco das Ferrovias, que previa a aplicação de recursos de outorgas e de indenizações na própria malha ferroviária, prioritariamente na unidade da federação afetada. A compensação, de cerca de R$ 5 bilhões, será paga ao estado e repassada aos municípios.





Quem avisa é o deputado estadual Noraldino Júnior (PSB): ao contrário da campanha que circula na internet contrária ao Projeto de Lei 1185/2023, de sua autoria, que altera os limites da área do Monumento Natural da Serra da Moeda, o texto amplia em 77 hectares a área de proteção ambiental. “Quem divulgou, nem leu!”





Noraldino Júnior, que há poucos dias já protagonizara cenas fortes em plenário da Assembleia, que ajudaram a derrubar o aumento de alíquota de ICMS para as rações de animais, volta a incomodar o governo Romeu Zema (Novo). O parlamentar não admite. Mas a articulação do governador na Assembleia trabalhava para desafetar a área de proteção da Serra da Moeda, de modo a ampliar a exploração minerária. O assunto passaria na Casa por meio de emenda Frankenstein. Agora, o que vier sobre a Serra da Moeda será apensado ao projeto de Noraldino.





Depois de se reunir com Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, a deputada federal Duda Salabert (PDT) não tem mais dúvida: será candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.





Duda Salabert trabalha para unificar da esquerda ao centro, apostando que, no PT, há três movimentos em curso: a candidatura própria do deputado federal Rogério Correia (PT); as conversações com o prefeito Fuad Noman (PSD); e o diálogo com o próprio PDT.





Com receita prevista de R$ 114,4 bilhões e despesa de R$ 122,4 bilhões, é de R$ 8,08 bilhões o déficit orçamentário projetado pelo governo de Minas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício de 2024. É quase o dobro do déficit do atual exercício de 2023.





Servidores da Polícia Civil do estado cobraram em audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia, mudanças na progressão das carreiras. Em 2021, o governo do estado enviou à Casa o Projeto de Lei Complementar 65, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil e traz mudanças nas carreiras. Mas a matéria não avançou e com o fim da legislatura, foi arquivada.

Até a queda do apartheid na África do Sul, a Igreja Reformada Neerlandesa (NGK), que teve em sua dissidência a formação a Igreja Protestante Africâner, sustentou o regime, defendendo explicitamente a inferioridade da raça negra. Anunciava sua própria interpretação de narrativas bíblicas. Séculos antes, na cidade costeira de Salem, em Massachussets colonial, os delírios de um reverendo fanático, culminaram com a acusação, em nome de Deus, de 144 pessoas por bruxaria, entre as quais, 19 condenadas ao enforcamento. Tituba, uma escrava indígena sul-americana, foi uma das vítimas. Por onde se viaja no tempo, sobram histórias que indignam o senso de justiça e a defesa da vida. Olhar a história em perspectiva, deixa uma única certeza: nenhum desses horrores, um dia praticados em nome de Deus, são aceitáveis hoje.