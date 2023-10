Buraco fundo

Em 2021, o governo do estado enviou à Casa o Projeto de Lei Complementar 65, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil e traz mudanças nas carreiras (foto: Reprodução/Agência Minas)

Com receita prevista de R$ 114,4 bilhões e despesa de R$ 122,4 bilhões, é de R$ 8,08 bilhões o déficit orçamentário projetado pelo governo de Minas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício de 2024. É quase o dobro do déficit do atual exercício de 2023.