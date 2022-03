Polícia desbarata quadrilha de extração ilegal de minério, em Mariana

Foram apreendidos quatro caminhões, uma carregadeira e rádios comunicadores; oito homens foram conduzidos à delegacia (foto: Livia Maria/Divulgação) A Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal de Mariana, deflagrou uma operação contra a extração ilegal de minério de ferro no Distrito de Camargos, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta sexta-feira (18/3).

“Recebemos diversas denúncias de moradores que relatavam um grande fluxo de caminhões à noite e de madrugada. De janeiro para cá, fizemos outras operações, mas não encontramos ninguém no local. Dessa vez, tivemos sorte e pegamos a quadrilha”

Na operação foram apreendidos quatro caminhões, uma carregadeira e rádios comunicadores, que, segundo o delegado, eram usados para monitorar a área da extração, avisar sobre a presença da polícia e dar tempo de fuga.



Oito homens foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Mariana e vão responder pelo crime previsto no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, que acarreta detenção de seis meses a um ano e multa.

“Trata-se de um crime de menor poder ofensivo, eles assinaram o termo de compromisso e comparecimento e foram liberados em seguida”.

Durante o interrogatório, os infratores disseram que estavam praticando a extração do recurso mineral sem autorização dos órgãos ambientais pela primeira vez e que a carga seria levada para a cidade de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

Castelluci afirma que devido ao aumento da commodity, que passou a exibir alta acumulada de 24% em 2022, a cidade de Mariana virou alvo de quadrilhas especializadas em furtos de minério de ferro.

"Mariana vem sofrendo esse tipo de furto há algum tempo e Sete Lagoas acaba sendo a maior receptora. De acordo com as nossas investigações, pelo fato de a cidade ter muito minério em locais distantes da sede, ela virou foco da prática desse crime que não acontece só no distrito de Carmargos, mas em outros".