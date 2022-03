Detran-MG faz alerta à população sobre sites falsos com nome do órgão

Detran-MG faz alerta contra sites falsos e apresenta endereço do único site oficial e verdadeiro (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) distribuiu, nesta sexta-feira (18/3), um alerta à população, com dicas para que evitem que as pessoas caiam em golpes de sites falsos em nome do Departamento Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

São muitas as denúncias recebidas pelo órgão. As mais recentes informam que as páginas “consultadetran.com”, “consultaprontuariomg.com” e “centralcnh.com” clonaram o conteúdo e a aparência do portal oficial do órgão de trânsito.

As investigações para apurar os estelionatos e golpistas e a retirada dos sites do ar já foram iniciadas.

O Detran-MG ressalta que as informações sobre todos os serviços relacionados com veículos, infrações e habilitação, assim como suas respectivas taxas, estão disponíveis no site oficial do Detran-MG: www.detran.mg.gov.br.

O órgão alerta também que o cidadão ainda pode entrar em contato por meio do telefone 155 ou ainda pelo “Fale conosco”, disponível na aba “Atendimento” do portal do órgão.

A Polícia Civil reforça que o cidadão deve ficar atento para não cair em golpes. Diz que é importante conferir se está acessando o endereço correto. Vale lembrar que todos os sites governamentais têm domínio “.gov.br”, que esta é uma garantia de confiabilidade para a navegação.

Outra orientação é não enviar dados por meio de aplicativos de mensagens ou realizar pagamentos por meio de transferências bancárias.