O senador Carlos Viana (Podemos) será o relator, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, da mensagem da Presidência da República, que informa ao Senado a indicação do desembargador José Afrânio, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).Indicado pelo presidente Lula, há pouco mais de um mês, para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), José Afrânio será sabatinado pelo Senado Federal, conforme previsão constitucional.