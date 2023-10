Quando a farinha do pirão é pouca

709







O dito é popular. “Em casa que falta pão, todos gritam, mas ninguém tem razão.” Quando em 19 de abril deste ano, a Assembleia de Minas aprovou, em segundo turno, o Projeto de Lei 415/2023 – proposição transformada em norma jurídica (Lei 24.314, de 5 de maio de 2023) – o próprio governador Romeu Zema (Novo) explicou por que encaminhara a mensagem ao Legislativo estadual, para reajustar o seu salário e o do primeiro escalão, de seu governo. Fora de qualquer contexto, talvez os argumentos fossem até razoáveis: a remuneração de governador, do vice-governador e dos secretários estavam congelados desde 2007, seriam, portanto, incompatíveis com a responsabilidade do cargo.



Com a nova norma em vigor, o salário de governador, até então de R$ 10.500,00, saltou, imediatamente, já no pagamento de maio, para R$ 37.589,96 – o equivalente a 90,25% do teto do funcionalismo de R$ 41.650,92, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Aumento de 258%. Não suficiente, o governador tratou de garantir a recomposição futura da inflação. A mesma mensagem tratou de prever, a partir de 1º de fevereiro de 2024, o salário de R$ 39.717,69 e, a partir de 1º de fevereiro de 2025, R$41.845,49. Ao final do dia, um reajuste de 298,5%.





Posto em perspectiva, considerando-se a “catastrófica” realidade fiscal de Minas, termo em voga pelos membros do governo; considerando que as categorias mais essenciais do funcionalismo público, que fazem o estado funcionar, mal conseguem arrancar a reposição de perdas inflacionárias; o reajuste ressoa alto demais. E tardou, mas a reação veio para além da grita usual da oposição e do constrangimento da própria base do governo, que este ano anda engolindo alguns sapos. A Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado (Conacate), instituição até então, pouco conhecida, propôs ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7475, questionando a legalidade da lei estadual.











