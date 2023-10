Vapt, vupt

Fogo amigo

Sem plano, sem audiência. Mal iniciou-se, foi encerrada a audiência pública nesta quarta-feira, convocada pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, para que representantes do governo do estado apresentassem o Plano de Recuperação Fiscal de Minas. Maria Conceição Ladeira, assessora-chefe da Assessoria de Recuperação Fiscal, informou que nos próximos dias a cópia do apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) será levada à Assembleia.