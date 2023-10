Disputa interna

Quem informa é o ex-prefeito de Betim Jésus Lima (PT): a direção nacional do PT fixou em 30 de novembro, a data limite para que o partido, naquela cidade, chegue a um consenso em relação ao nome que concorrerá à sucessão do atual prefeito, Vittorio Medioli (sem partido).Disputam a indicação, definida em plenária da legenda, além de Jésus Lima, a ex-prefeita Maria do Carmo Lara (PT), diretora-executiva dos Correios.