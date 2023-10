Mísseis e pedras, na guerra por salários de um estado falido

Codemig e lavra

O projeto do novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) que o governo federal irá enviar à Câmara dos Deputados até o final deste ano, flexibiliza instrumentos para que os estados negociem as dívidas com a União. Ao mesmo tempo, retira exigências de congelamento de salários, privatização de estatais e suspensão de concursos públicos. Deputados estaduais da base de Romeu Zema apostam que essas novas condições vão dificultar a desestatização da Codemig. Críticos já acenam com o artigo 87 da Constituição do Estado: os direitos de lavra do nióbio, na hipótese da privatização, são extintos ou desativados.

De olho na privatização

O governo Zema pretende desestatizar a Copasa e a Cemig não no âmbito do plano de recuperação fiscal, mas em outra frente. Não à toa, levou para a presidência da Copasa Christopher Laguna, presidente estadual do Novo. Terá de combinar com os russos: não terá vida fácil na Assembleia, para aprovar a proposta de emenda constitucional que elimina a obrigatoriedade do referendo popular.

O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), foi convidado pelo governador Romeu Zema a integrar a missão oficial de Minas à China, Catar, Coreia do Sul e Japão. Será entre os dias 31 de outubro e 14 de novembro. A iniciativa é da Federação das indústrias de Minas Gerais (Fiemg).