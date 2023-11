Ao analisar a situação fiscal de Minas Gerais, o presidente da Instituição Fiscal Independente (IFI), Marcus Pestana, sustenta: “A melhoria do perfil de desempenho do caixa mineiro, colocando em dia a folha de pagamento e compromissos com municípios, se deve à suspensão do pagamento das parcelas da dívida com a União”.Pestana, economista e ex-deputado federal, acrescenta: “Isso é adiamento, é empurrar o problema com a barriga, pois todos os bilhões não cobrados nos últimos cinco anos estão sendo capitalizados no estoque principal da dívida e um dia terão de ser pagos”. Sob a perspectiva das gerações futuras, ele arremata: “Não é uma boa herança para nossa juventude”.