Desembargador do Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Será hoje, às 10h, a sabatina do desembargador do Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O relator da indicação é o senador Carlos Viana (Podemos).Afrânio Vilela foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Outros dois indicados para o STJ serão sabatinados: a advogada Daniela Teixeira e o desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Teodoro Silva Santos.