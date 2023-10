Sabatina agendada

Senador Rodrigo Pacheco (foto: Marcos Oliveira/Senado Federal)

Foi agendada para a próxima quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a sabatina do desembargador Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Afrânio Vilela foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).Na mesma data serão sabatinadas duas outras indicações para o STJ: a advogada Daniela Teixeira, do Distrito Federal, e o desembargador Teodoro Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará.