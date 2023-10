709

Duda em comissão na Câmara dos Deputados (foto: Agência Senado)

O presidente estadual do PDT, deputado federal Mário Heringer informou, em visita a Fuad Noman, que a deputada federal Duda Salabert (PDT) será a candidata de seu partido à Prefeitura de Belo Horizonte.Heringer reiterou que a legenda segue na base do governo na Câmara Municipal e que, se eventualmente, o PDT não lançar candidatura própria, Fuad seria aliado preferencial já no primeiro turno.

Leia também na coluna de hoje da Bertha