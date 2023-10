Cardápio à mineira

709

Senador Rodrigo Pacheco (foto: PMDB Nacional)

Em jantar entre a bancada federal mineira do PT e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) foram abordadas eleições municipais, estaduais e o Regime de Recuperação Fiscal de Minas Gerais.Pacheco confidenciou aos convidados que nunca foi procurado pelo governador Romeu Zema para tratar de nenhum assunto envolvendo os interesses de Minas.Presente à mesa, o deputado federal Rogério Correia afirmou: "Zema só vai a Brasília para se reunir com sua base para pedir emenda parlamentar". (Alessandra Mello)