Vereador Bráulio Lara (foto: Facebook/Reprodução)

A promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo, Marta Alves Larcher, enviou recomendação à Câmara Municipal de Belo Horizonte para que a classificação de zoneamento da área do aeroporto Carlos Prates não seja alterada, conforme propõe o projeto de lei 636/2023, de autoria do vereador Bráulio Lara (Novo).A área é classificada hoje como "grandes equipamentos de uso coletivo", o que permite a instalação de um novo bairro no local. Bráulio Lara propõe alterá-la para possibilitar grandes equipamentos econômicos no local.