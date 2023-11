Ofensa pública

Prática de nepotismo e de “rachadinha” foram duas das acusações públicas feitas por Gabriel Azevedo (sem partido), em entrevista ao vivo, contra o vereador Miltinho CGE (PDT). Azevedo deixou subentendido que, por tais motivos, Miltinho teria sido denunciado ao Ministério Público e haveria, contra ele, um processo de cassação.Só que, de fato, Miltinho respondia ao órgão por outro tipo de representação: resgate de cães, no rio Arrudas, em horário de trabalho.

Sobre o resgaste de cães, Miltinho já havia assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público. Pagou multa para o fundo de proteção animal. Mas ainda está esperando pedido público de desculpas.Da mesma forma, Bruno Miranda (PDT), líder do prefeito e Wagner Ferreira (PDT), chamados de “resto de ontem” e “lambe botas”. Até aqui, as desculpas foram verbalizadas no privado. Nesta semana, estas e outras histórias voltam à tona.