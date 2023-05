Próteses de mama são demonstradas no Congresso de Ciência Estética, Cirurgia Plástica e Dermatologia Cosmética (IMACS), em Paris (foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT /afo)







Linfoma, síndrome ASIA, além da contratura capsular, são problemas que tomaram as mídias nos últimos anos e ligaram o alerta de muitas mulheres que fizeram implante mamário. Afinal, é necessário trocar? Esses problemas com as próteses de silicone são comuns? A BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) esclarece que os casos são raros e não há motivo para pânico.

Segundo a BAPS, estatísticas mostram que, com o passar do tempo, mesmo aumentando as chances de problemas com as próteses, como contratura capsular (endurecimento de uma cápsula que o organismo forma ao redor das próteses, deixando-as duras e, às vezes, dolorosas) ou mesmo a sua ruptura, o mais provável é que nada ocorra.

Já no caso dos tumores, dados do banco nacional de câncer dos Estados Unidos, de 2008 a 2018, mostram que o linfoma anaplásico de grandes células (ALCL), relacionado ao implante mamário, ocorreu a uma taxa de 8,1 por 100 milhões de pessoas por ano. “Nesse caso deste tipo raro de linfoma, os índices de cura são bastante altos”, diz o médico. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, os índices de cura ultrapassam 90% dos casos, e a maioria das pacientes é tratada apenas com a remoção da prótese e da cápsula, sem a necessidade de quimioterapia ou radioterapia.

No caso de algum sintoma ou suspeita de alterações das próteses de mamas, a paciente deverá procurar um cirurgião plástico. Confirmado o diagnóstico de contratura capsular, a prótese deve ser trocada por uma nova e podem ser feitas incisões na cápsula para deixá-la mais maleável ou mesmo retirá-la. “Se a paciente está satisfeita com o tamanho e forma das mamas, a cirurgia pode ser feita pela mesma cicatriz da primeira intervenção e, então, o implante é trocado. A cápsula é retirada ou incisada, e uma nova prótese de tamanho igual ou maior é colocada”, explica o presidente da BAPS.

Nos casos de síndrome ASIA e do linfoma, quando as doenças são desencadeadas pelas próteses de silicone, apenas a remoção do implante com sua cápsula, geralmente, já é capaz de minimizar e até eliminar os sintomas da doença.

A BAPS lembra que a cirurgia de mamas deve ser feita por cirurgião plástico. “O cirurgião plástico pode avaliar cada caso e junto ao paciente decidir qual a melhor solução. O cirurgião plástico deve fazer uma avaliação correta e detalhada da saúde do paciente antes da cirurgia, esclarecer detalhadamente todo o procedimento que será realizado e fazer um acompanhamento rigoroso no pós-operatório para minimizar qualquer risco e decepção do paciente”, finaliza Daniel Lobo Botelho.