Homens brasileiros têm procurado procedimentos como a lipoaspiração (foto: Reprodução)

Da vaidade fiéis servos, romanos ou ateus. Os homens estão adotando essa velha recomendação, pois, aqui no Brasil, a cirurgia plástica tem conquistado cada vez mais espaço entre o público masculino. Da vaidade fiéis servos, romanos ou ateus. Os homens estão adotando essa velha recomendação, pois, aqui no Brasil, a cirurgia plástica tem conquistado cada vez mais espaço entre o público masculino.









Isso significa que, a cada hora, pelo menos 31 homens se submetem a cirurgias plásticas no Brasil. Os procedimentos mais procurados são a blefaroplastia (intervenção nas pálpebras), a lipoaspiração e a correção de ginecomastia (quando há crescimento das mamas).





Em parte, o aumento da procura se deve à COVID-19, pois a pandemia fez com que muitas pessoas mudassem hábitos alimentares e perdessem condicionamento físico. De acordo com o Ministério da Saúde, 52,6% dos homens estavam acima do peso em 2021.





O doutor Hugo Sabath, cirurgião plástico da Clínica Libria, comenta que entre as novidades buscadas pelos pacientes está a lipo HD masculina, que define abdômen, braços e coxas. Também é colocada gordura dentro do músculo para tonificá-lo.





Especialistas destacam que a cirurgia plástica não deve ser vista apenas como questão estética, mas sob a perspectiva da saúde e da autoestima. Ainda existe tabu em relação a esse tipo de operação em homens, mas o preconceito vem sendo quebrado aos poucos.





Muitos pacientes percebem que o procedimento pode ser uma forma de alcançar resultados que não seriam possíveis de forma não cirúrgica, mesmo com a ajuda de nutricionistas, personal trainers e outros profissionais.





“Cirurgia plástica não é solução mágica para todos os problemas estéticos e de autoestima. É fundamental que o paciente tenha expectativas realistas em relação aos resultados e esteja ciente dos riscos e complicações que podem estar envolvidos em qualquer procedimento cirúrgico”, afirma Hugo Sabath.





Além disso, é importante escolher um profissional qualificado e experiente, que possa orientar o paciente sobre opções de tratamento, ajudando-o a escolher o procedimento mais adequado para suas necessidades.