Fique atento à saúde das pernas. Cuidado com a trombose

Trombose venosa profunda atinge dois a cada 1 mil brasileiros. Exercitar as pernas ajuda a prevenir problemas (foto: Hospital Presidente/reprodução)

Este ano de 2023 é marcado pelo grande número de feriados prolongados, e é comum que os brasileiros façam viagens em períodos de folga. Com isso, diversas pessoas pegam a estrada ou o avião para curtir o descanso longe de casa. O problema é que o momento de lazer pode se tornar um vilão, pois longos períodos na mesma posição dentro de veículos trazem riscos para a saúde das pernas. A trombose, por exemplo, pode acometer pessoas que passam muito tempo sentadas.









O angiologista e cirurgião vascular Guilherme Jonas explica que o melhor caminho para o paciente se prevenir é adotar vida saudável, longe do sedentarismo. “Bons hábitos alimentares e exercícios físicos salvam vidas. Esses são os principais aliados na prevenção de muitas doenças, entre elas os transtornos ligados à saúde vascular”, destaca.





A principal causa da trombose é a falta de movimento. “Ficar parado por muito tempo faz com que o sangue não circule da maneira correta. Isso produz coágulos nas maiores veias das pernas, conhecidos como trombos, que causam dor e inchaço na região, podendo interferir no movimento delas e prejudicar a qualidade de vida do paciente”, ressalta Guilherme Jonas.





Exatamente por ser o período em que as pessoas ficam muito tempo paradas na mesma posição e em locais em que é difícil mexer as pernas, como o assento de aviões, ônibus e carros, as férias são o momento em que mais surgem casos de trombose.





“A melhor forma de prevenir o problema é o exercício. Mesmo dentro do carro ou em outro veículo, faça o movimento de levantar e descer os pés a cada 20 minutos. Se possível, tente se levantar um pouco, caso esteja no avião. No carro ou no ônibus, aproveite as paradas para se exercitar e fazer alongamentos”, aconselha o médico.





Além disso, caso tenha algum problema circulatório ou se notar algum sintoma anormal, vá ao especialista.





“Hoje, há vários tratamentos para essas doenças e complicações. O diagnóstico precoce é fundamental, não deixe de ir ao angiologista”, aconselha o angiologista Guilherme Jonas.