Distúrbios do sono merecem atenção. Ronco pode ser um sinal de alerta

Aqueles que sofrem de apneia do sono, ou roncam, comumente sentem no decorrer do dia as consequências da noite mal dormida. Relatos de cansaço, sonolência e falta de concentração estão entre as queixas. Pesquisas apontam que esses casos são nada raros. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população mundial apresenta algum distúrbio do sono.









“Apneia é um distúrbio do sono que representa a parada da respiração algumas vezes durante a noite. Já o ronco é o barulho causado pela obstrução da passagem de ar”, detalha. “A passagem de ar dificultada faz com que tenhamos vibração na região posterior da garganta e traqueia, gerando o barulho.” Por isso, pode ocorrer de pessoas que roncam terem apneia do sono.





Diversos fatores promovem a obstrução total da respiração. A apneia tem origem no sistema nervoso central e está relacionada ao tabagismo, à obesidade, ao etilismo e/ou uso de alguns medicamentos, entre outras causas. Talita explica que o problema é diagnosticado por meio de um exame chamado polissonografia. Ao realizá-lo, é possível checar a complexidade do caso.





“Há diferentes estágios da doença, de graus mais leves aos avançados. Dependendo do grau em que a pessoa se encontra, ela terá opções de tratamento mais simples ou mais complexo”, afirma. O diagnóstico é feito com base no número de vezes que a pessoa para de respirar por alguns segundos durante o sono e na quantidade de oxigenação.





Até o nível 5, a apneia é considerada normal; entre 5 e 15, leve; de 15 a 30, moderada. Acima disso, o quadro é grave.





A maioria das pessoas desconhece a importância do dentista no diagnóstico e tratamento. “O profissional que realiza anamnese detalhada consegue chegar à possibilidade da presença de apneia. O cirurgião-dentista pode solicitar o exame que de fato define a presença do problema e a complexidade do quadro”, ressalta.





A depender do nível da doença, podem ser necessárias mudanças de hábitos e do estilo de vida, ou até mesmo a utilização de aparelhos intraorais, feitos por dentistas. Nos casos mais graves, indicam-se outros aparelhos.





Talita Dantas afirma que um dos paradigmas é o fato de a maioria dos otorrinos fazer o tratamento com CPAP. “Socialmente falando, esse equipamento é de difícil adesão. É difícil de ser usado e o paciente pode ter vergonha de utilizá-lo com um parceiro ao lado, por exemplo. Por isso, o dentista traz abordagens que podem ter maior adesão e, consequentemente, sucesso no tratamento”, argumenta.





É importante lembrar que cada caso deve ser diagnosticado e tratado individualmente, com orientação do profissional de saúde. Como apneia e ronco estão relacionados à anatomia, pode ser difícil solucionar o problema definitivamente. No entanto, se o paciente se trata, o grau da apneia melhora, trazendo qualidade de vida.





As consequências são inúmeras, explica Talita. Vão de problemas conjugais a um possível AVC. “Quando o paciente entende que o ronco é o primeiro sinal da apneia, percebe que é muito mais do que fazer barulho e incomodar alguém do seu lado, pois se está diante de um problema de saúde grave e até de sinais de problemas cardíacos, por exemplo. Só aí ele se conscientiza de que precisa de ajuda”, pontua.





Como saber quando buscar um profissional? A especialista indica esta busca ao paciente que dorme mas não descansa, à pessoa que passa o dia sonolenta e a quem tem um parceiro que reclama durante a noite.





“Esses são alguns casos dos primeiros sinais que indicam que a pessoa deve procurar ajuda. Artigos científicos apontam a atuação do cirurgião-dentista e os bons resultados dos aparelhos intraorais, que são muito fáceis de serem usados e trazem qualidade de vida ao paciente”, conclui.